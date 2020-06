Fase 3: Mattarella ricorda Sordi, 'esempio e stimolo per ripartenza'**

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Di Alberto Sordi "apprezziamo ancor più il valore in un momento come quello che stiamo vivendo, segnato da problemi inediti, ma anche dal diffuso desiderio di una ripartenza. Le grandi figure del cinema possono essere d'esempio e di stimolo per chi oggi raccoglie il testimone di questa sfida, che fa vivere i sogni, che racconta la società, che interpreta i sentimenti e che è parte viva della cultura di un Paese". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando l'attore nel centenario della nascita.