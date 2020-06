15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "La riforma e la semplificazione degli ammortizzatori sociali è già in cantiere", ha assicurato oggi il premier Giuseppe Conte ai sindacati riuniti a Villa Pamphili per gli Stati generali dell'Economia. E, a quanto si apprende, il governo è già al lavoro "per il superamento della Cig con un meccanismo nuovo e molto più veloce", assicurano fonti di Palazzo Chigi.