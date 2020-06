M5S: Malan, 'governo per primo chieda chiarezza'

15 giugno 2020 a





Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Uno dei più importanti quotidiani spagnoli, Abc, dà ampio rilievo alla notizia secondo cui il regime venezuelano di Chavez fece avere 3,5 milioni di euro al Movimento 5 Stelle, che ha in seguito avuto ottimi rapporti con il governo di Caracas, a sua volta in ottimi rapporti con Cuba, Iran e Hezbollah. Vedremo su quali elementi si basa l'accusa di Abc, che cita documenti ufficiali di cui afferma di avere copia, ma certo occorre attenzione e chiarezza. Casaleggio dice che la notizia era già uscita nel 2016. Pare che nessun altro lo ricordi: quel che è certo è che in quell'anno abbondarono le prese di posizione del suo movimento a favore di Maduro, degno successore di Chavez". Lo sottolinea Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"Del resto, è stato proprio il M5S -aggiunge- a impedire, attraverso il veto dell'Italia, all'Unione europea di prendere posizione a favore dell'opposizione democratica del paese caraibico. Urge chiarezza e il primo a doverla chiedere è il governo italiano".