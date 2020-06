Francia: Le Maire, 'no aumento imposte, lavorare di più significa lavorare tutti'

15 giugno 2020 a

Parigi, 15 giu. (Adnkronos) - "Non sono favorevole ad un aumento delle imposte perché frenerebbe la ripresa economia. Non sono favorevole alla creazione di tasse anche perché la nostra pressione fiscale è già tra le più alte tra i paesi sviluppati": "la ricostruzione della nostra economia è la priorità dei prossimi mesi". Così ai microfoni della radio 'France Info' il ministro dell'Economia, Bruno Le Marie.

In merito alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron che ieri ha affermato la necessità 'di lavorare e produrre di più', il ministro dell'Economia precisa che Macron intendeva dire "lavorare tutti. E' necessario che il più grande numero di francesi possa trovare un lavoro in un periodo in cui anticipiamo un taglio di circa 800 mila posti di lavoro in Francia".

La riforma delle pensioni, invece, sottolinea Le Maire, "resta sul tavolo" perché "il problema c'è". Per quanto riguarda la tempistica "toccherà al presidente della Repubblica deciderla con le parti sociali".