Fase 3: Conte a sindacati, 'centralità lavoro emersa durante pandemia' (2)

(Adnkronos) - "Questa crisi ci consegna una comunità nella quale la garanzia del benessere individuale e collettivo, soprattutto nei luoghi di lavoro, non può essere più pensata come un mero corollario dell'attività economica, ma deve essere posta quale precondizione dello sviluppo. Da qui si impone un progetto di rilancio che riorienti la politica economica e la politica industriale del nostro Paese nella prospettiva della tutela del lavoro, anche in vista dei profondi mutamenti che ci aspettano", le parole del presidente del Consiglio.