Fase 3: Conte a sindacati, 'promuovere staffetta generazionale'

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo tanto da fare. Per quanto concerne la promozione della qualità del lavoro, dovremo lavorare innanzitutto su misure volte a favorire la rimodulazione dell'orario di lavoro, anche in vista di un ricorso sempre più insistito allo smart working, che è destinato a trasformare tempi, spazi e relazioni di lavoro. Dovremo poi promuovere il ricorso ai contratti di espansione e alla staffetta generazionale, favorire in ogni modo l'inserimento lavorativo dei giovani - questo è un grande obiettivo politico del Governo - contrastare il ricorso al part-time involontario che frustra le aspirazioni e gli standard di vita, modulando anche i contratti di lavoro al fine di eliminare le fattispecie più precarie". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con i sindacati agli Stati generali dell'Economia.

"Sarà essenziale, poi - ha proseguito il presidente del Consiglio - incentivare la partecipazione e la co-gestione dei lavoratori in azienda, rafforzare - ma abbiamo già fatto molte cose anche durante questo periodo di emergenza, tutti insieme con vostra grande partecipazione responsabile - un piano di salute e sicurezza sul lavoro. Dovremo rafforzare e presidiare questo tema con regole certe per affrontare tutte le insidie che si annidano nei luoghi di lavoro. Abbiamo la possibilità di rafforzare il ruolo dell'Inail nella consulenza alle imprese, promuovendo anche sistemi premiali di prevenzione, e monitorare tempestivamente le trasformazioni che avverranno nel mondo del lavoro grazie all'Osservatorio permanente istituito con il decreto Rilancio.