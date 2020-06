M5S: Casaleggio, 'mio padre mai in Venezuela per finanziamenti occulti'

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle non ha mai ricevuto finanziamenti occulti. Il governo attuale venezuelano ha smentito la fake news. Mio padre non è mai andato in Venezuela". Lo scrive Davide Casaleggio in un post pubblicato sul Blog delle stelle.

"Il Movimento 5 Stelle -aggiunge- non ha mai ricevuto finanziamenti pubblici. Il Movimento riesce a sostenersi in modo così snello perché ha una nuova impostazione completamente digitale. Chiunque sia interessato ai dettagli dei costi li può trovare in una presentazione di 60 slide illustrata pubblicamente in un evento aperto a tutti con 3mila partecipanti la settimana scorsa".

"Il Movimento 5 Stelle spende 10 volte in meno delle altre forze politiche e al posto dei debiti di decine di milioni di euro che hanno i partiti (esempio 99 milioni di Forza Italia, seguito dalla Lega con 19 milioni), ha invece restituito 107 milioni allo Stato con i tagli degli stipendi e le rinunce ai finanziamenti pubblici. Se mio padre o Beppe avessero voluto soldi li avrebbero potuti ricevere anche legalmente accettando non 3, ma 42 milioni di euro che il Movimento 5 Stelle era titolato a ricevere dopo le elezioni del 2013. Ma non lo fecero, perchè -afferma ancora Casaleggio- non sono mai stati i soldi il motore di questo movimento. Sono sempre state la passione e le idee a trainare il Movimento".