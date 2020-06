Fase 3: Bernini, 'su Cig governo prepara nuova beffa a imprese'

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "A quanto si apprende dall'agenzia Tass degli Stati Generali, Conte ha annunciato ai sindacati che il governo è al lavoro per il superamento della Cig e per arrivare a un meccanismo "nuovo e molto più veloce". Spero non si riferisse all'articolo 3 della bozza di decreto legge per rifinanziare la cassa integrazione, secondo cui le imprese che non rispetteranno le scadenze sulle pratiche preventive dovranno poi pagarsela da soli. Sarà questo il ringraziamento del governo agli imprenditori che in questi mesi hanno anticipato la cig evitando un autentico disastro sociale?". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.