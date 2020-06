Pedemontana: da soci ok a bilancio con utile +333%, ricavi in crescita

15 giugno 2020 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Autostrada Pedemontana Lombarda ha approvato il bilancio 2019 della società autostradale, che ha chiuso l'anno in utile. Il risultato è di 3,663 milioni, un incremento pari al 333% rispetto all'esercizio precedente, quando l'utile era stato di circa 850mila euro. I ricavi sono in aumento del 12% rispetto al 2018 e si attestano a 40,8 milioni di euro. L'ebitda cresce del 19% a 22 milioni.

"Questi dati testimoniano la validità del progetto e l'oculata gestione della Società. Va sottolineato infatti che l'ebitda è aumentato significativamente di più rispetto ai ricavi. Il 2020 sarebbe andato ancora meglio se non ci fosse stata la pandemia da Covid-19, che per due mesi ha praticamente azzerato il traffico", sottolinea il presidente di Pedemontana, Roberto Castelli.

"La solidità della società - continua - è tale da farci affermare che anche nel 2020 riusciremo a fare fronte a tutti gli impegni finanziari. Questi risultati rappresentano comunque un buon viatico e ci fanno ben sperare per l'esito positivo delle gare in corso per la costruzione delle tratte B2 e C".