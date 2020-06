Coronavirus: Conte, 'risultati raggiunti anche grazie a stampa'**

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'introdurre l'intervento del segretario della Fnsi agli Stati generali dell'economia, ha sottolineato l'importanza del ruolo degli organi di informazione, in particolare in questa fase di emergenza, "con tutti i cittadini a casa, tutti chiamati a rispettare le misure di distanziamento fisico e a rinunciare le normali abitudini di vita. Se abbiamo raggiunto un risultato - ha detto Conte - è perché tutta la comunità nazionale, in ciascuna delle sue componenti, ha fatto la sua parte. Per questo voglio dare atto pubblicamente del ruolo che hanno avuto la stampa e gli organi di informazione”.