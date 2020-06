Elezioni: Conte, buona idea seggi non nelle scuole

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo ben chiara la necessità di tornare a scuola in presenza. Sulle elezioni, ho visto che il PD ha suggerito di utilizzare altri locali, è una buona idea, quindi la ministra Lamorgese" si adopererà "per trovare locali alternativi. Altrimenti rischiamo di partire" col ritorno a scuola "e poi interrompere nei giorni subito successivi. Lavoreremo in questa direzione". Lo dice il premier Giuseppe Conte, a margine degli Stati generali dell'economia.