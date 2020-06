Elezioni: Crippa, 'Regioni accettino data 20-21 settembre'

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - “Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione avvenuta oggi, nell'Aula della Camera, del dl elezioni che permetterà lo svolgimento delle elezioni amministrative e del referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, nel week end del 20 e 21 settembre. Con l'election day, un'unica tornata elettorale suddivisa in due giorni, oltre a far risparmiare molto denaro per le casse dello Stato, garantiamo il pieno esercizio delle libertà politiche e civili, durante la campagna elettorale, e la massima partecipazione possibile al voto, in sicurezza. Ragioni per le quali il voto a luglio non rappresentava una scelta praticabile". Lo afferma Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera.

"Auspichiamo che anche le Regioni in cui si va a votare, possano convergere sulle stesse date, senza porre in atto strumentalizzazioni politiche -aggiunge- che porterebbero solo un danno per le tasche dei cittadini”.