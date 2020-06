Conflitto interessi: Crippa, 'nuova legge priorità non più rinviabile'

15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - “La legge sul conflitto d'interesse è una delle prime battaglie del Movimento 5 Stelle ed è un tema non più rinviabile. Nella Capigruppo dello scorso maggio ho chiesto alla presidenza della Camera la calendarizzazione della nostra proposta di legge, a prima firma della collega Anna Macina, nel calendario dei lavori dell'Aula di Montecitorio, dove è stata inserita per essere esaminata e votata a luglio”. Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.

“La proposta di legge del Movimento, infatti, è stata presentata e depositata già nel 2018, ed è stata incardinata, in commissione Affari costituzionali, a maggio del 2019. Dopodiché, nei mesi successivi, il presidente Giuseppe Brescia, che è anche relatore del provvedimento, ha avviato tutte le importanti audizioni degli esperti sulla materia, che si sono concluse già a dicembre. Sappiamo che Brescia è al lavoro su un testo condiviso e sosteniamo la sua azione, confidando nella disponibilità al dialogo e al confronto da parte delle altre forze che sostengono il governo. Voglio ricordare inoltre che, ad agosto del 2019, nei 20 punti programmatici per il governo Conte 2, il Movimento ha inserito proprio la legge sul conflitto d'interessi, indicandola come prioritaria. Lo spirito di questa proposta di legge è quello di prevenire, a monte, eventuali conflitti d'interessi. Una legge sul conflitto d'interessi non è più rinviabile, non ci siamo mai fermati, e non intendiamo farlo perché, per noi, rappresenta una priorità".