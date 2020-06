15 giugno 2020 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Da oggi è possibile richiedere online i contributi a fondi perduti per chi fattura fino a 5 mln di euro. Non c'è click day, avete 60 giorni e avrete fino a 40 mila euro di ristoro in base alle perdite subite". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso del punto stampa a Palazzo Chigi.