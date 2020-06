Ex Ilva: Conte, 'non riteniamo accettabili esuberi'

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo esaminato la proposta di ArcelorMittal che è assolutamente inaccettabile". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sui numeri degli esuberi per l'ex Ilva.

"Abbiamo già le nostre risposte, abbiamo le idee molto chiare e non consentiremo che un progetto strategico per il Paese possa essere snaturato e reso non idoneo. Questo vale anche per gli esuberi che non riteniamo accettabili", rimarca ancora il premier.