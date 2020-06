Fase3: Conte, 'Mes? Per governo al momento non c'è necessità'

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Sulla scelta di fare una comunicazione e non un'informativa alle Camere, che ha provocato le proteste delle opposizioni, "il mio passaggio di mercoledì non era strettamente obbligato, il Consiglio Ue è informale, ma come sempre passerò alle Camere per informare su quelle che saranno le discussioni in Consiglio Ue. Sul Mes, non ci sono novità rispetto a quanto già dichiarato. C'è una discussione, ognuno fa delle valutazioni, ma noi come governo non abbiamo necessità di attivare il Mes". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in un punto stampa a Villa Pamphili.

Su un'eventuale attivazione del Mes, "dovremo costantemente aggiornarci sul quadro di finanza pubblica, nella situazione che stiamo attraversando non ci sono certezze, in questo momento l'andamento dell'economia è imprevedibile. Noi faremo costantemente di conto" e "faremo tutte le valutazioni in Parlamento".