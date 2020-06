Fase3: Conte, 'Bonomi? governo ha piano, ben venga quello di Confindustria'

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "La battuta che avevo fatto, che non si presenti solo con un piano di taglio delle tasse, ha avuto effetto: si presenteranno con un piano. Se Confindustria ha un piano ben venga, ma non ci si dica che il governo non abbia un piano". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla critica del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, agli Stati Generali.

Il presidente del Consiglio rivendica dunque un lavoro portato avanti su "186 progetti specifici. Questa non è una passerella", con Confindustria mercoledì ci "sarà un confronto mirato su progetti specifici. Ho chiesto anche ai sindacati osservazioni dettagliate, ma su progetti. Ora abbiamo bisogno di suggerimenti. Se Confindustria ha raccolto il suggerimento, ben vengano, noi li attendiamo".