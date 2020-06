Coronavirus: in provincia di Bergamo 69 casi, seguono Brescia e Milano

15 giugno 2020 a

a

a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - E' la provincia di Bergamo anche oggi, dopo ieri, a registrare il numero maggiore di casi di positivi al Covid 19. Segue la provincia di Brescia e quella di Milano. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. In particolare sale a 23.863 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+52) di cui 10.156 (+23) a Milano città.

In provincia di Bergamo i positivi sono 13.897 (+69), in provincia di Brescia 15.326 (+56). Il resto delle province: Como 4.008 (+19), Cremona 6.556 (+2), Lecco 2.801 (+7), Lodi 3.541 (+2), Mantova 3.407 (+1), Monza e Brianza 5.656 (+6), Pavia 5.488 (+3), Sondrio 1.540 (+17), Varese 801 (+19); e 2.033 casi sono in fase di verifica.