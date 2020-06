Fase 3: Gentiloni, 'lavorando seriamente arriverà ripresa'**

15 giugno 2020 a

a

a

Bruxelles, 15 giu. (AdnKronos) - "Se saremo in grado di impedire il ritorno dell'epidemia, e credo che lavorando seriamente, con disciplina, saremo in grado" di evitare una seconda ondata, in Europa "potremo avere una ripresa economica e soprattutto potremo avere modelli che correggano le distruzioni". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervistato su YouTube da Riccardo Luna. Potremo quindi avere "società più sostenibili sul piano sociale e ambientale, più moderne e competitive. Abbiamo una tragedia, ma le tragedie se c'è lo spirito giusto possono dare luogo anche a qualche spinta positiva", conclude.