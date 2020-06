Giorello: Fontana, 'coronavirus ci strappa punto riferimento culturale e filosofico'

15 giugno 2020 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - "La morte del professor Giulio Giorello è una perdita per tutti. Milanese di nascita, 75 anni, ha insegnato in diverse prestigiose università italiane, recentemente docente di Filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Milano. Il suo pensiero sulla libertà e democrazia ha caratterizzato anche la mia formazione di politico, ebbi modo di incontrarlo più volte, ricordo in particolare nel 2009 durante il festival "Storie di Scienza" che si tenne a Varese, all'epoca ero sindaco". Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ricorda Giorello.

"Mi confrontai da giurista con la sua definizione della democrazia, ossia di quel modello 'sempre in conflitto fra diverse visioni del bene e dalla ricchezza di una coscienza che in tanto è libera in quanto è sempre capace di emanciparsi dalla presa di apparati coercitivi di diverso segno e natura'", aggiunge in un post su Facebook. "Il coronavirus ci strappa un punto di riferimento culturale e filosofico, alla sua famiglia e ai suoi cari esprimo le mie condoglianze, quelle della Giunta e di tutti i lombardi", conclude Fontana.