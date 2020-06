Mafia: arresti feudo Messina Denaro, indagati due ex consiglieri comunali Castellammare

16 giugno 2020 a

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) - Uno dei due ex consiglieri comunali di Castellammare del Golfo (Trapani) indagati nell'ambito dell'operazione che all'alba du oggi ha portato all'arresto di 13 persone, è accusato di avere chiesto al boss Francesco Domingo, arrestato oggi, "di attivarsi per il recupero di un mezzo agricolo che gli era stato rubato". L'altro ex consigliere Comunale di Trapani, "aveva concorso con Domingo e Francesco Virga nella estorsione ad un imprenditore agricolo".