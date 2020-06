Proteggi la casa dal caldo estivo con i frangisole a lamelle orientabili di Oknoplast

16 giugno 2020 a

a

a

(Milano, 16 giugno 2020) - Con l'avvicinarsi dell'estate i nostri ritmi e le nostre abitudini si modificano, adattandosi alle caratteristiche della stagione calda: passiamo parecchio tempo fuori di casa, abbiamo orari più flessibili e, in generale, siamo portati a prendere gli impegni con maggiore calma, forse condizionati dalle numerose ore di luce che abbiamo finalmente a disposizione. A volte, però, il sole estivo si fa sentire con troppa forza, soprattutto quando siamo all'interno delle mura domestiche. Per questo motivo Oknoplast, da sempre attenta alle richieste del mercato e dei consumatori, ha deciso di presentare un nuovo prodotto perfetto per le necessità della bella stagione: i FRANGISOLE A LAMELLE.

Caratterizzati dal sapiente mix tra estetica e funzionalità tipico dei prodotti Oknoplast, questi sistemi ombreggianti motorizzati sono la soluzione ideale per riparare l'abitazione dall'eccesso di luce naturale e mantenere il clima ideale in casa. La possibilità di regolare la posizione delle lamelle permette di modulare a piacimento la quantità di luce naturale che filtra all'interno, creando la giusta atmosfera a ogni ora della giornata.

Perfetti per gli appartamenti e le villette, grazie alla loro tecnologia evoluta i frangisole a lamelle con movimentazione a catena garantiscono una sicurezza estrema: durante l'utilizzo e contro i tentativi di intrusione dall'esterno. Uno speciale meccanismo, infatti, rileva la presenza di oggetti durante la chiusura, evitandone lo schiacciamento indesiderato; sono inoltre dotati di un peculiare sistema di sicurezza che ne impedisce il sollevamento, proteggendo così gli infissi da potenziali tentativi di scasso.

Straordinariamente resistenti e destinati a durare a lungo nel tempo, i frangisole a lamelle Oknoplast garantiscono una flessibilità estrema nella gestione della luminosità al netto di un ingombro davvero minimo. Le stecche, realizzate in alluminio, vantano uno spessore della parete maggiorato che soddisfa la più alta classe di resistenza al vento; sono anche dotate di una guarnizione in gomma che ne permette un funzionamento silenzioso.

La struttura dei frangisole è interamente metallica e nasconde il meccanismo di comando all'interno delle guide in alluminio, assicurando così un design pulito e moderno. Grande spazio è riservato alle opzioni di personalizzazione: sono infatti disponibili in diversi colori, dal nero all'avorio, per un totale ben 20 tonalità tra cui scegliere a seconda dei propri gusti e delle esigenze della casa.

Per quanto riguarda le dimensioni, i frangisole a lamelle possono essere realizzati con una larghezza che va dai 65 cm ai 2,8 m e possono raggiungere i 4 m di altezza per una superficie massima di 9mq. Queste caratteristiche consentono di realizzare anche oscuranti di grandi dimensioni. Nella versione standard sono dotati di motore Somfy e stecche di colore bianco.

Come tutti i prodotti a marchio Oknoplast, anche i frangisole a lamelle possono essere equipaggiati con accessori che contribuiscono a una migliore fruizione degli stessi: ad esempio il sensore del vento, utile per evitare che le stecche si pieghino o si rovinino in caso di forti correnti; il ricevitore Smoove Uno IO Pure, interruttore manuale per movimentare comodamente il frangisole; o infine il telecomando a 1 o 5 canali, per gestire il frangisole comodamente a distanza.

Insomma, comfort e design sono sempre assicurati nei prodotti Oknoplast! L'azienda, grazie al suo continuo lavoro di ricerca e sviluppo, riesce a realizzare soluzioni innovative, funzionali e soprattutto sicure per il benessere all'interno delle mura domestiche.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424