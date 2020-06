Fase 3: Conte, Italia esce da shock senza precedenti, ora guardare al futuro

16 giugno 2020 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "L'Italia sta faticosamente uscendo da uno shock senza precedenti che ha comportato e sta comportando altissimi costi umani, sociali ed economici. Adesso bisogna però guardare al futuro". Lo dice il premier Giuseppe Conte, aprendo la terza giornata degli Stati generali dell'Economia con le confederazioni, il mondo del commercio e dell'artigianato.

"Noi non possiamo pensare di ripristinare la 'vecchia normalità'. Dobbiamo assolutamente affermare una 'nuova normalità' per il Paese - ribadisce il premier, tornando a un concetto che ha molto rimarcato dall'avvio dell'appuntamento a Villa Pamphili -. Una normalità che deve prevedere dei tassi di crescita economica e di sviluppo sostenibile sociale per il Paese ben più elevati rispetto al passato. Come sapete noi scontavamo delle difficoltà e se guardiamo al prodotto interno lordo e alla produttività ci collocavamo sempre al di sotto della media europea negli ultimi anni. Siamo però consapevoli che gli effetti completi della crisi devono ancora dispiegarsi. Nella diagnosi e nelle valutazioni scambiate con autorevoli economisti sabato e anche con altre interlocuzioni che abbiamo avuto con le massime autorità economiche è chiaro che l'incertezza c'è e peserà ancora. Quindi non è sufficiente sbloccare il lockdown, riaprire le attività perché venga meno questa incertezza".