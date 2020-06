Fase 3: Loy (Inps), 'ritardi erogazione cig? usate armi convenzionali in guerra nucleare'

16 giugno 2020 a





Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Ritardi erogazione cassa integrazione ? "Si è usata una procedura ordinaria in tempo di guerra, armi convenzionali in una guerra nucleare". Ad affermarlo è Gugliemo Loy, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps a 24Mattino su Radio 24. "L'errore sulla cassa integrazione è stato quello di non impostarla come il bonus, molto efficace: paghiamo tutti e subito in un mese. Sulla cassa si è deciso di usare lo strumento vecchio e ciò ha prodotto ritardi", sottolinea Loy.

Loy aggiunge che bisognerebbe anche chiarire i dati "una volte si usa il dato sociale (persone), a volte quello amministrativo (certificati SR41), mischiare tutti e due è un errore, ha confuso l'opinione pubblica e ha prodotto due partiti: quelli che dicono che mancano 500mila cassa integrazione e quelli che dicono che ne mancano 28mila".

Non sappiamo ancora quante persone non hanno ricevuto la cassa integrazione perché "se guardiamo il lato lavoratore, su dati Inps, mancano almeno 120 mila lavoratori in attesa a questi vanno aggiunti quelli le cui aziende hanno fatto domanda ma Inps non ha ancora autorizzato. L'Inps dice: io posso pagare se l'azienda mi manda il certificato in tempo, dopo pagherò ma non è più colpa mia se paghiamo in ritardo. Il lavoratore che aspetta cassa integrazione questo non lo sa", sottolinea Loy.