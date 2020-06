Fase 3: mercoledì webinar Università Cattolica su sovraindebitamento (2)

16 giugno 2020 a

(Adnkronos) - All'iniziativa, organizzata nell'ambito del progetto Post Covid-19: proposte per la ripresa e promosso dall'Associazione dei docenti di Diritto dell'Economia, parteciperanno docenti, esperti della materia e operatori del settore.

Dopo un'introduzione al tema e un inquadramento delle principali problematiche da parte di Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice vicaria dell'Università Cattolica e presidente Adde, e di Nicola Soldati, docente di Diritto dell'Economia Università di Bologna, si alterneranno gli interventi di Antonio Didone, già presidente di Sezione Corte di Cassazione, Paolo Fiorio, responsabile Servizio Legale Nazionale Movimento Consumatori, Giuseppe Limitone, coordinatore Sezione Fallimentare Tribunale di Vicenza, Felice Ruscetta, presidente del Comitato Scientifico Associazione Nazionale Adr e Crisi, Ernesto Savona, Direttore Centro di Ricerca Transcrime, Giustino Trincia, consigliere Fondazione Salus Populi Romani. Modererà il dibattito Mauro Meazza, giornalista de Il Sole 24 Ore - Radio24.

Il webinar sarà anche l'occasione per presentare il Quaderno sul Sovraindebitamento elaborato dal Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (Cetif) dell'Università Cattolica su invito della Diocesi di Milano, della Caritas Ambrosiana e della Fondazione San Bernardino, e in collaborazione con Fondazione Centesimus Annus, Prospera e Ucid grazie a un tavolo di lavoro costituito da accademici e operatori professionali al fine di individuare strategie di azione e strumenti di mitigazione, anche in ottica preventiva.