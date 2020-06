Fase 3: Cts, quarantena solo per calciatore positivo? serve norma ad hoc (2)

16 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Dal Comitato tecnico scientifico non è arrivato uno stop, anzi: la proposta della cosiddetta 'quarantena soft' viene definita "ricevibile", "anche alla luce di quanto adottato in altri Paesi Europei", si legge nel verbale visionato dall'Adnkronos. Ma viene tuttavia premessa "la corrente con compatibilità della proposta con il già citato decreto legge 16/05/2020 n.33 attualmente in vigore", ovvero il dl adottato nel maggio scorso, dopo ben 12 ore di Cdm, per introdurre ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, dettando una serie di prescrizioni per contenere il Covid-19. Da qui si sta facendo spazio la convinzione che sia necessario un provvedimento ad hoc, per 'legittimare' anche in Italia l'adozione del modello Bundesliga.