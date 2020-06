Fase 3: Cts, quarantena solo per calciatore positivo? Serve norma ad hoc

16 giugno 2020 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Quarantena solo per il calciatore risultato positivo al tampone? Arriva la doccia fredda, o meglio gelata, per il cosiddetto modello Bundesliga che avrebbe dovuto accompagnare il ritorno dei calciatori professionisti sul campo, consentendo al Campionato di evitare continui 'stop and go'. A quanto apprende l'Adnkronos, nel verbale che il Comitato tecnico scientifico ha inviato al governo sarebbe infatti riportata la necessità di una norma ad hoc per far sì che non scatti la quarantena per l'intera squadra, in caso di un tampone positivo, isolando solo il giocatore contagiato e sottoponendo a tampone 'rapido' tutti gli altri. Per adottare il modello 'soft', ben visto dalla Figc, servirebbe una norma ad hoc. Finché non verrà adottata, l'intera squadra -in caso di un giocatore positivo- dovrà essere messa in quarantena.

(di Ileana Sciarra)