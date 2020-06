Fase 3: Consumatori Associati, 'azioni a tutela vittime Covid, chi ha responsabilità paghi' (2)

17 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - All'incontro oltre l'avvocato Ernesto Fiorillo, parteciperà il magistrato Angelo Giorgianni, "ormai noto anche a livello internazionale per le sue battaglie per dare voce alla Scienza “Eretica” e fondatore, insieme a scienziati e liberi pensatori dell'Eretico, un'organizzazione sovranazionale ed una piattaforma che ha portato avanti posizioni scientifiche boicottate dalla 'scientocrazia' ufficiale, in ambito socio sanitario per affrontare il Covid 19, e l'avvocato Mario Naselli che coordina il Team interdisciplinare di professionisti che ha studiato tutti gli aspetti del Covid 19", si legge in una nota. “Noi vogliamo – prosegue Fiorillo - che chi, tra istituzioni, nazionali o regionali, istituti sanitari, case di riposo e altri soggetti, che potevano incidere sulla vita o la morte delle persone a Messina, come nel resto d'Italia, durante il periodo più complicato della pandemia, si prendano le loro responsabilità. Chiederemo giustizia per tutte le morti in Italia da Covid 19, laddove esistano indizi che giustifichino che il decesso sia stato dovuto a superficialità, provvedimenti non presi o non rispettati.

“E stata una strage in gran parte evitabile – ha aggiunto Angelo Giorgianni – dimostreremo come ci sia stato un approccio diagnostico erroneo e, conseguentemente, un percorso terapeutico inappropriato per il Covid 19, che non ha tenuto conto di diverse soluzioni scientifiche da quelle ufficiali determinate da esperti del governo, non permettendo di intervenire in modo differente in alcuni casi, causando così centinaia di morti. Non solo molte vite si sarebbero potuto salvare, se si fosse dato ascolto agli Scienziati “Eretici”, ma anche ci saremmo risparmiati tante inutili ed illegittime limitazioni di libertà e diritti di valenza costituzionale. Evidentemente, ci sono precise responsabilità del sistema sanitario e governativo, che devono essere accertate e per questo ho fatto una petizione, ampiamente condivisa da scienziati, liberi pensatori, uomini di cultura e gente comune, con cui chiedo al Presidenti di Camera e Senato che venga aperta una commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid 19 per fare chiarezza sui tanti lati oscuri della gestione dell'emergenza sanitaria”. Su queste stesse basi alcuni scienziati, di concerto con l'Eretico, chiesto al Presidente del Consiglio la revoca di alcune misure di distanziamento fondate su presupposti scientifici erronei".

"Parleremo – infine conclude Fiorillo - anche delle conseguenze devastanti per imprenditori e commercianti per la mancanza di percorsi agevolati per ottenere prestiti dalle banche e di aiuti ingessati dalle procedure burocratiche che potrebbero far fallire gran parte delle aziende e attività commerciali. Infine, discuteremo di quei provvedimenti, ordinanze o Dpcm, che proprio perché non giustificate da dati preoccupanti dal punto di vista sanitario, rischiano di essere eccessivamente puntivi o ingiusti per il tessuto economico e sociale producendo crisi economiche, imposizioni inutili sulla libertà personali”.