Misurazione della febbre senza contatto DERMALOG negli studi medici

- A causa della pandemia da coronavirus, i medici generici e gli specialisti si trovano a dover proseguire con la loro attività senza incrementare il rischio di infezione per i pazienti e il personale. Ad Amburgo, in Germania, un altro studio medico ha adottato misure di protezione sanitaria grazie all'utilizzo del rilevamento della febbre in modalità contactless di DERMALOG.

HAMBURG, Germania, 16 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Con la sua termocamera per il rilevamento della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura rapidamente e con precisione la temperatura corporea al passaggio della persona. Ciò può ridurre in modo significativo il rischio di diffusione delle infezioni. Nell'ambito delle proprie prassi igieniche, l'ambulatorio tedesco "Practice without Limits" ha scelto il sistema dell'azienda con sede ad Amburgo.

In questo ambulatorio amburghese, medici di diverse branche specialistiche curano le persone prive di assicurazione sanitaria. All'ingresso dell'ambulatorio, i pazienti e il personale possono effettuare il controllo della febbre in modalità contactless grazie a DERMALOG. Questo sistema misura la temperatura corporea in tempo reale, scansionando i volti delle persone grazie a una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva una temperatura alterata, la soluzione mostra un messaggio di allarme. Il controllo di temperatura di DERMALOG include anche il rilevamento automatico della mascherina. Se una persona entra in uno studio medico priva di mascherina, il sistema mostra un messaggio che informa la persona in merito all'obbligo di indossare la mascherina.

"Essendo un ambulatorio che cura pazienti privi di assicurazione sanitaria, siamo un'importante fonte di aiuto per molte persone affette da patologie diverse. La termocamera per la febbre ci aiuta a fornire il trattamento anche ai tempi del coronavirus, ha dichiarato Peter Ostendorf, direttore medico di Practice without Limits.

Molti ospedali e strutture sanitarie hanno scelto la termocamera DERMALOG nell'ambito delle proprie misure di tutela della salute. Il sistema protegge anche negozi al dettaglio, uffici, capannoni destinati alla produzione, impianti sportivi, sedi di eventi e hotel.

