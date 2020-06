Fase 3: Consumatori Associati, 'azioni a tutela vittime Covid, chi ha responsabilità paghi'

17 giugno 2020 a

a

a

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - “Questi ultimi mesi della pandemia Covid 19 sono stati i più tragici del secolo; ma l'aspetto più grave è che migliaia di persone, ormai decedute, rischiano di non avere avuto, oltre un saluto dei propri cari ed un funerale adeguato, nemmeno giustizia. Stiamo vivendo difatti, in un clima assolutorio, giustificato spesso anche durante eventi calamitosi o stragi, dove la responsabilità sarebbe dovuta a provvedimenti 'necessari' per la contingenza del momento o a dati incompleti per un'analisi adeguata della situazione". A dirlo l'avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati, che annuncia per venerdì, 19 giugno alle 10 all'Hotel S. Elia di Messina una conferenza stampa nazionale per annunciare le "azioni a tutela di chi è stato colpito da Covid 19 in Italia".

"Noi siamo convinti invece, di poter dimostrare che per la morte di una parte di questa gente, ci siano precise e circostanziate responsabilità. Vogliamo quindi portare avanti per la prima volta in Italia azioni, anche collettive, per le vittime da Coronavirus. Saranno creati diversi sportelli “Covid 360” in Italia che assisteranno i cittadini colpiti nella salute o nel portafoglio dalla pandemia per la superficialità delle istituzioni nazionali o regionali o locali”. Si discuterà anche "dei provvedimenti economici del Governo e del ruolo delle banche e di come questi aiuti economici, frenati dalla burocrazia e quindi arrivando in ritardo, potrebbero provocare la chiusura di molte aziende e imprese commerciali". "Consumatori Associati ha trovato anche delle soluzioni per agire in questi casi e per intervenire contro le imposizioni eccessive e non giustificate messe in atto in queste fasi del Coronavirus da diverse istituzioni, che rischiano di peggiorare la situazione economica e sociale", dice.