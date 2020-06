Sungrow Smart Energy Virtual Show: una serie di ultime innovazioni brilla sul mercato

17 giugno 2020 a

HEFEI, Cina, 17 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Sungrow, fornitore globale leader nelle soluzioni di inverter per le energie rinnovabili, svela una grande varietà di ultime innovazioni fotovoltaiche e di accumulo energetico nel suo Smart Energy Virtual Show che si svolge dal 15 al 19 Giugno. L'azienda si pone come tramite tra i partecipanti e i professionisti del settore incluse autorità come SPE e EASE e offre webinar esclusivi riguardanti mercati altamente specializzati e prodotti di punta, illustrando la sua determinazione nell'innovazione tecnica ed espansione della propria presenza globale.

Oltre lo stand virtuale, in evidenza il portafoglio dei nuovi prodotti

Lo stand virtuale totalmente immersivo mantiene tutti al sicuro e in salute per via dell'attuale situazione del coronavirus. La parte più attraente del Virtual Show non solo riguarda il design originale dello stand, ma anche una dozzina di ultimi prodotti sia per applicazioni FV che per accumulo. Tali novità interessano sia applicazioni su scala industriale, commerciale che residenziale, e hanno consentito di raggiungere oltre 10.000 visualizzazioni globali nella prima giornata.

Ottimizzata per impianti fotovoltaici di scala industriale, Sungrow lancia ora soluzioni complete che vanno dai 125kW ai 6,25MW, come ad esempio, la soluzione chiavi in mano SG6250HV-MV, il nuovissimo inverter di stringa multi-MPPT SG125HX da 1500V che è compatibile con moduli bifacciali di potenza nominale anche oltre i 500Wp, lo string-inverter più potente al mondo SG250HX da 1500V e la sua stazione turnkey di media tensione MVS6750-LV preassemblata per un facile O&M.

Gli inverter commerciali presenti che vanno dai 33kW ai 110kW e gli inverter residenziali disponibili da 2kW a 20kW fatti su misura per i mercati di generazione distribuita sono un'altra attrattiva grazie al design compatto, alle alte produttività riuscendo quindi a soddisfare richieste di qualsiasi tipo.

Tra le altre cose, i partecipanti possono scoprire i sistemi di accumulo all-in-one di Sungrow come il sistema "3MW-1 ora" per applicazioni di scala industriale ed il "50kW-3 ore" per progetti commerciali, che sono totalmente integrati, estremamente sicuri e ad alta efficienza.

Prospettive dai professionisti a beneficio del vostro business

Attingendo dall'esperienza raccolta sia per quanto riguarda i parchi fotovoltaici che di accumulo, una schiera senza precedenti di relatori fornisce informazioni di notevole impatto per i partecipanti.

Brittney Elzarei, policy manager dell'EASE (Associazione Europea per lo Stoccaggio dell'Energia), il 15 Giugno ha divulgato le ultime politiche dell'ESS nei mercati chiave europei e i cambiamenti durante il coronavirus, ad indicare che possiamo aspettarci un forte impeto nello sviluppo dei sistemi di accumulo in Europa in quanto speciale guida alla decarbonizzazione locale e alla transizione energetica.

Il panorama del mercato europeo 2020-2024 sarà presentato da Raffaele Rossi, analista politico della SPE (SolarPower Europe) il 19 Giugno, con approfondimenti riguardanti il prossimo futuro.

Il team tecnico e service di Sungrow, inoltre, mette a disposizione l'esperienza sulle ultime innovazioni e una specifica formazione per installatori e distributori.

"E' un piacere prendere parte a questo notevole smart energy virtual show, in cui posso esplorare i punti chiave e di forza dei nuovi prodotti all'avanguardia trasmessi in esclusiva. Ho anche acquisito informazioni affidabili e pratiche dai relatori e dagli slot di networking senza restrizioni," ha commentato un partecipante allo show virtuale.

Le innovazioni tecniche non si fermano mai

"Continuiamo ad esplorare le innovazioni tecniche e siamo lieti di presentare le ultime soluzioni FV ed ESS in questo modo spettacolare. Il Virtual Show, infatti, illustra le nostre caratteristiche ed ingloba più prospettive dai nostri partner da cui tutti i partecipanti possono apprendere molto," ha detto James Wu, vicepresidente di Sungrow.

Da attore leader con oltre 100GW consegnati in tutto il mondo, Sungrow è dedicata allo sviluppo sostenibile e si è unita a RE100 per affermare l'impegno a generare il 100% di elettricità rinnovabile entro il 2028. Sungrow, con il 100% di bancabilità, è pronta ad introdurre una nuova prospettiva per accelerare il proprio passo nella realizzazione della propria missione di "Energia pulita per tutti".

Informazioni su Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile del mondo con oltre 100 GW installati nel mondo a Dicembre 2019. Fondata nel 1997 dal professore universitario Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e sviluppo degli inverter solari, con il più grande team R&S dedicato del settore ed un vasto portafoglio prodotti che offre soluzioni di inverter FV e sistemi di accumulo per applicazioni su scala industriale, commerciale e residenziale, come anche le soluzioni di impianti fotovoltaici galleggianti di fama internazionale. Con 23 anni di risultati ottenuti nel campo del fotovoltaico, i prodotti Sungrow sono impiegati in installazioni in oltre 60 Paesi, mantenendo una quota di mercato mondiale di oltre il 15%. Per saperne di più su Sungrow, visita www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190631/Sungrow_Virtual_Booth.jpg