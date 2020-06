Brexit: Conte, 'accordo ambizioso oggi ancora più importante, entro l'anno intesa'

17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Il Consiglio europeo discuterà anche dello stato dell'arte del negoziato tra l'Ue e il Regno Unito sulle future relazioni, dopo quattro sessioni negoziali e la riunione di alto livello dei vertici delle Istituzioni Ue con il primo ministro britannico Johnson il 15 giugno scorso. Come noto, sono in corso i negoziati per un accordo sulle future relazioni prima che i legami tra Ue e Regno Unito si sciolgano definitivamente al termine dell'attuale periodo transitorio, previsto per il 31 dicembre prossimo. Ritengo che un accordo ambizioso sia ancora più importante adesso, alla luce della crisi pandemica che ha colpito duramente sia l'Ue che il Regno Unito". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo informale del 19 giugno.

"L'Italia continua a sostenere gli sforzi negoziali del capo negoziatore Michel Barnier - ha proseguito Conte - a tutela innanzitutto dei nostri cittadini e delle nostre imprese e con l'obiettivo di chiudere entro la fine dell'anno un'intesa che rifletta la profondità dei rapporti e l'equilibrio degli scambi tra l'Unione europea e il Regno Unito".