Milano: fulmine su tetto e si incendia condominio, evacuati in dieci

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Alle 4 di notte in un condominio di via Alessandro Scanini a Milano si è sviluppato un incendio e dieci persone sono state evacuate dai pompieri. L'incendio si è sviluppato sul tetto e all'ultimo piano dello stabile, probabilmente, spiegano i vigili urbani, per colpa di un fulmine che ha colpito una mansarda. Questa notte ci sono stati forti temporali in città.

Non si sono registrati feriti, ustionati o intossicati da fumi. I vigili del fuoco l'hanno spento in poche ore.