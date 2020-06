Moby riparte in anticipo con tutti collegamenti con isola d'Elba

17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Ancora una volta Moby e Toremar si dimostrano le migliori alleate dell'Isola d'Elba, un'infrastruttura galleggiante che collega Piombino a Portoferrario, a Rio Marina, a Cavo nel modo più veloce, confortevole, flessibile e sicuro. E la grande voglia di Isola d'Elba da parte dei turisti, per una stagione che si preannuncia ottima per l'affluenza su tutte le spiagge elbane, ha convinto Moby ad anticipare il ritorno delle ultime due corse che ancora non erano attivate. Così, da sabato 20 giugno, l'orario delle corse delle navi della Balena Blu dirette all'Isola sarà già completo.

Con una frequenza delle corse modulata per tutte le esigenze e i gusti dei turisti diretti all'Elba (oltre ovviamente che per gli elbani e i pendolari che utilizzano tutto l'anno le nostre navi e sono sempre nei nostri pensieri), Moby e Toremar offrono fino a cento partenze al giorno in direzione di Portoferraio, Cavo e Rio Marina.

Una presenza di corse capillare che, nelle ore di punta, prevede una partenza ogni sei minuti per le varie destinazioni e, secondo le varie tipologie di viaggio, sempre con la formula “Parti prima” che permette di imbarcarsi sul primo mezzo disponibile, evitando inutili attese in banchina o al caldo e regalando ai turisti ogni minuto dal momento della partenza per le proprie ferie sull'isola o fino all'ultimo scampolo di vacanza.

In più, anche tutte le navi in servizio da e per l'Elba garantiscono il massimo della cura nei confronti dei viaggiatori, con servizi di bordo d'eccellenza, e tutta la sicurezza assicurata dalla presenza del “care manager” preposto ad assicurare il rispetto scrupoloso di tutte le norme sul distanziamento e sulla sicurezza a bordo, dalla misurazione della temperatura in partenza al rispetto delle distanze e del corretto uso sulle mascherine, oltre a una continua sanificazione degli spazi.

“Sono particolarmente soddisfatto di annunciare che abbiamo deciso di anticipare anche le ultime corse previste dall'orario estivo – spiega Alessandro Onorato, vicepresidente e responsabile commerciale del gruppo di cui fanno parte Moby e Toremar – perché consolida una volta di più il nostro grande rapporto, familiare e aziendale, con l'Elba. E spero che davvero le nostre cento corse al giorno regalino all'Isola una stagione estiva storica, dopo la sofferenza dei mesi scorsi. Abbiamo le spiagge (e le navi) più belle del mondo: l'estate 2020 può diventare quella del riscatto del nostro Paese e del sistema Italia. Noi ci siamo, come sempre in prima linea”.