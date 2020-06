Meteo: in Lombardia fine settimana con sole e rialzo temperature

17 giugno 2020 a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Fine dei temporali in Lombardia almeno per i prossimi giorni. Secondo il bollettino dell'Arpa, sono attese "condizioni debolmente instabili anche per la giornata di domain e variabili venerdì. Ma per il fine settimana e inizio della prossima ci sarà un passaggio a condizioni via via più stabili e soleggiate, con progressivo rialzo dei valori massimi di temperatura.

Domani in pianura piogge deboli solo al mattino, in serata residuali sulla fascia alpina orientale. In pianura le minime sono comprese tra 15 e 16 gradi, le massime tra 24 e 26 gradi.