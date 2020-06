SNAI – Si amplia il palinsesto complementare ippicoOcchi puntati sul Royal Ascot

17 giugno 2020 a

(Milano, 17 giugno 2020) - Da oggi, fino al 20 giugno, si gioca sull'evento ippico più affascinante. Disponibili sul sito eventi inglesi e irlandesi, 5 campi ippici giornalieri fanno crescere un'offerta già ricca.

Milano, 17 giugno 2020 – Si amplia ulteriormente l'offerta del palinsesto ippico complementare sul sito www.snai.it, dove adesso è possibile scommettere anche sulle corse inglesi e irlandesi, con un ampliamento di oltre 5 campi ippici giornalieri. Tutte le nuove competizioni saranno, come di consueto, disponibili in streaming per i clienti collegati al sito e commentate da Radio Snai.

Il programma delle corse UK si apre con uno degli eventi più attesi, il Royal Ascot, riservato ai cavalli purosangue, in programma fino al 20 giugno. Legato all'ippodromo di Ascot, fondato nel 1711 dalla Regina Anna d'Inghilterra, è considerato l'appuntamento mondano più importante dell'estate inglese, il luogo dove si incontrano tradizione, folklore e moda, anche se questa edizione si svolgerà a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L'attenzione, distolta necessariamente dall'affascinante contorno e dall'ambito obbligo del dress-code, sarà tutta concentrata sui cavalli.

Snaitech sta lavorando anche per offrire il palinsesto ippico complementare all'interno dei punti vendita che stanno riaprendo proprio in questi giorni. Le attività sono in fase di collaudo e presto oltre 180 punti vendita potranno offrire il programma completo di ippica complementare per intrattenere i propri clienti con un ventaglio di scommesse ampio e in grado di garantire un'esperienza di gioco sempre più coinvolgente.

