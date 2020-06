Fase 3: Confindustria Bergamo, 'ora incentivi a consumi e investimenti'

17 giugno 2020 a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Il calo dei fatturati nel mese di aprile per le aziende della bergamasca e gli altri dati su operatività e ordinativi in calo confermano "le preoccupazioni per scenari ancora fortemente negativi, a causa di mercati internazionali in buona misura fermi e di un mercato interno ancora bloccato". E' quanto afferma Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, commentando il report dell'osservatorio.

"La voglia di recuperare è forte, gli imprenditori possono contare su una buona solidità, il sistema Bergamo ha le carte in regola per reagire, ma il contesto deve essere di aiuto. Quanto fatto fino ad oggi - osserva - è stato di supporto per la prima emergenza, ma ora sono indispensabili interventi di sistema, incentivi ai consumi, incentivi agli investimenti privati e d'impresa, opere pubbliche da completare velocemente che generino ritorni in tempi brevi”.