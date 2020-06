17 giugno 2020 a

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di Nicolò Rizzo, il sindaco di Castellammare del Golfo (Palermo) indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta che ieri ha portato a 13 arresti nel feudo del boss latitante Matteo Messina Denaro. Rizzo come si apprende avrebbe risposto alle domande di pm coordinati da Paolo Guido.