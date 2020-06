Mafia: legale sindaco Castellammare Golfo, 'fiduciosi, chiariremo tutto'

17 giugno 2020 a

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - "Siamo fiducisoi, chiariremo tutto. Produrremo anche dei documenti che consentono di riscontrare quello che oggi il sindaco ha chiarito". Lo ha detto l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale del sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, dopo l'interrogatorio in procura. Rizzo è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine che ieri ha portato all'arresto di 13 persone.