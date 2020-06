Conte: appello a coesione nazionale, 'governo è unito e ha fiducia italiani'/Adnkronos (3)

17 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "L'esperienza insegna che le riunioni del Consiglio Europeo conducono a decisioni all'altezza della sfida, solo se vi è - anche in presenza di posizioni e di sensibilità differenti - un metodo di lavoro improntato allo spirito europeo e al dialogo costruttivo. Stiamo lavorando, anche in queste ore affinché l'Europa non disperda il patrimonio di credibilità e iniziativa politica che ha accumulato negli ultimi mesi, grazie al contributo determinante dell'Italia", rivendica Conte.

"La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, tre settimane fa ha presentato proposte su 'Next Generation EU' e sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. Tali proposte sono ispirate dalla consapevolezza dell'ineludibile necessità di una risposta europea straordinaria ad una crisi senza precedenti nella storia dell'Unione".

"Ciò è coerente con un approccio che l'Italia, lo dico con orgoglio – rimarca il premier - ha responsabilmente proposto sui tavoli europei fin dalla prima fase del contagio da Covid-19. Abbiamo in questi mesi lavorato per far maturare la comprensione che l'unica risposta possibile ed efficace ai danni prodotti dal Coronavirus è una risposta europea ambiziosa ed effettivamente in grado di dare una forte scossa alle economie del continente, strettamente interdipendenti".