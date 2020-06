Conte: appello a coesione nazionale, 'governo è unito e ha fiducia italiani'/Adnkronos (9)

17 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "Stiamo discutendo dell'entità del Fondo e dei criteri di allocazione. Questo è un successo, è un successo per tutti noi, per il nostro Paese - rivendica il premier - che ha insistito nell'indicare questa strada da subito in Europa e alla fine ha convinto anche i partner europei più pensierosi che questa era la direzione giusta per l'Unione. Si è trattato di un continuo e paziente lavoro politico e diplomatico, con una riconquistata credibilità ed affidabilità internazionali".

"L'obiettivo di una decisione politica di alto livello racchiude una forte valenza nazionale, oltre che europea. Responsabilità e solidarietà devono essere messe in opera dai governi europei anche nei rispettivi Paesi. Rilanciare la crescita ed il lavoro nelle economie del continente è possibile, infatti, solo se si sapranno trarre lezioni dalla crisi attuale - rimarca Conte - Occorre uno sforzo riformatore ampio e profondo, capace di cogliere l'opportunità storica della risposta europea alla crisi per affrontare nodi e criticità che da troppo tempo impediscono all'economia italiana di farsi trovare resiliente di fronte a shock di ampia portata".