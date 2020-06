Conte: appello a coesione nazionale, 'governo è unito e ha fiducia italiani'/Adnkronos (5)

17 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "Per far ripartire le nostre economie, è fondamentale - non mi stanco di ripeterlo ai miei omologhi europei – raggiungere l'obiettivo primario di un consenso prima possibile sulla decisione di dare tempestivo avvio a Next Generation EU: una decisione tardiva, infatti, sarebbe già di per sé un fallimento", sottolinea il presidente del Consiglio.

"La decisione politica che spetta ora al Consiglio Europeo rappresenta un obiettivo storico sul piano sia europeo, sia nazionale, in risposta alla peggior crisi economica continentale da oltre settant'anni. Non possiamo permetterci di riprodurre la liturgia delle decisioni dei Consigli Europei che, su questioni in particolare di bilancio, necessitano di lunghi negoziati che sfociano quasi sempre in compromessi al ribasso: non lo meritano le decine di migliaia di vittime europee del Covid-19 e non lo meritano le famiglie, i giovani, le imprese, i cittadini che ne stanno affrontando le conseguenze sociali ed economiche", rimarca ancora Conte.

"Per questa ragione che non è solamente politica ma anche morale - cui si aggiunge naturalmente l'urgenza dei numeri sull'andamento delle economie - tutti gli Stati Membri sono chiamati ad una decisione di elevato profilo. Il presupposto per raggiungere l'obiettivo è che i Capi di Stato e di governo siano animati dai principi di responsabilità e di solidarietà".