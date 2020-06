Conte: appello a coesione nazionale, 'governo è unito e ha fiducia italiani'/Adnkronos (10)

17 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "Abbiamo dovuto combattere uno shock senza precedenti, che ha comportato costi umani altissimi, anche sociali ed economici. L'Italia ne sta finalmente e faticosamente uscendo, ma non possiamo permetterci ritornare allo status quo precedente, antecedente a questa crisi. L'Italia, da oltre 20 anni, fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate", sottolinea il premier.

"Il nostro Paese sconta tassi di crescita del prodotto lordo e della produttività che sono al di sotto della media europea e ha subìto, ben di più rispetto agli altri Paesi europei, le conseguenze della crisi finanziaria del 2008, nonché di quella dei debiti sovrani di qualche anno più tardi. L'esperienza della coraggiosa risposta all'emergenza sanitaria posta dal coronavirus, della resilienza dimostrata da molti settori economici - pubblici e privati -, l'eccezionale prova superata dai nostri concittadini, sono le stesse leve che consentiranno di far ripartire l'economia italiana su nuove basi che assicurino una rapida ripresa e – al contempo – un nuovo modello di sviluppo che superi i ritardi e gli ostacoli del vecchio", l'auspicio del presidente del Consiglio.

"Le decisioni del Consiglio europeo consentiranno di mettere in campo ulteriori risorse economiche importanti per rafforzare gli investimenti pubblici in Italia, che sono su livelli assai inferiori rispetto agli altri Paesi europei. Siamo consapevoli che dovremo accompagnare questi progetti con un percorso di riforme ambizioso, indispensabile per dare un futuro migliore al nostro Paese e ai nostri figli. Il governo è coeso - assicura dunque Conte - si lavora insieme uniti soprattutto da una cosa: la fiducia nell'Italia e la speranza che sentiamo riposta in noi dagli italiani: non possiamo deluderli".