50 Best lancia l'asta "Bid for Recovery" di esperienze gastronomiche uniche al mondo con i migliori chef del pianeta

LONDRA, 17 giugno 2020 /PRNewswire/ -- L'organizzazione che cura l'elenco dei 50 migliori ristoranti del mondo ha annunciato che l'asta "Bid for Recovery" farà il suo debutto il 3 luglio, offrendo ai gastronomi e agli appassionati dei viaggi l'opportunità di fare esperienze uniche con i migliori chef del mondo. Più di 100 incredibili lotti sono stati donati da ristoranti e chef presenti nei recenti elenchi dei 50 migliori ristoranti del mondo, più i partner del brand, per la realizzazione della più grande asta gastronomica del mondo.

I partecipanti all'asta avranno l'opportunità di scegliere tra una serie di straordinarie esperienze enogastronomiche in tutto il mondo, oltre che articoli rari. Alcuni dei lotti d'asta realizzati su misura includono:

L'asta verrà condotta online sul sito 50BestForRecovery.com. I potenziali partecipanti all'asta potranno esaminare la selezione completa dei lotti a partire dal 29 giugno; l'asta sarà attiva dal 3 al 12 luglio.

Nell'ambito del programma 50 Best for Recovery e in collaborazione con il donatore fondatore S.Pellegrino e Acqua Panna, i fondi raccolti saranno destinati a fornire un aiuto finanziario diretto e tangibile a ristoranti di tutto il mondo nel momento in cui emergono dalla pandemia di Covid-19. Ristoranti e bar indipendenti di tutto il mondo potranno presentare a luglio domanda per una sovvenzione diretta. Ulteriori donazioni saranno effettuate a organizzazioni no-profit: Lee Initiative's Restaurant Reboot Relief Program e Black Urban Growers (Stati Uniti); Nosso Prato (Brasile); Eat Out Restaurant Relief Fund (Sud Africa); Feed the Needy (India); Horeca Next (Belgio); Ambasciatori del Gusto (Italia); Chefs for Spain, e il Social Gastronomy Movement a livello mondiale.

50 Best si impegna a utilizzare la sua piattaforma per contribuire alla lotta per l'uguaglianza e l'inclusione nel settore dell'ospitalità. La comunità Afro-Americana è stata colpita in modo sproporzionato dal coronavirus; questo fatto continuerà a influenzare la distribuzione dei fondi nella campagna 50 Best for Recovery.

Tutti i dettagli dell'asta saranno disponibili sul sito web 50 Best for Recovery, nonché su Instagram @TheWorlds50Best e Facebook @50BestRestaurants.

Informazioni su The World's 50 Best Restaurants

Fin dal 2002, The World's 50 Best Restaurants ha rispecchiato la diversità del panorama culinario mondiale. L'elenco annuale dei migliori ristoranti del mondo offre un'istantanea di alcune delle migliori destinazioni per esperienze culinarie uniche, oltre ad essere un barometro delle tendenze gastronomiche globali. Nel 2020, la classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo non sarà pubblicata; l'organizzazione ha invece puntato a concentrare le proprie energie e risorse sul sostegno alla comunità dell'ospitalità attraverso il programma 50 Best for Recovery.

La famiglia 50 Best include anche i Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Asia's 50 Best Bars e le serie #50BestTalks e 50 Best Explores, tutti di proprietà e gestiti da William Reed Business Media. 50 Best mira a riunire le comunità di tutto il settore dell'ospitalità per favorire la collaborazione, l'inclusione, la diversità e la scoperta e contribuire a promuovere un cambiamento positivo.

Informazioni riguardo allo sponsor principale e donatore fondatore: S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino e Acqua Panna è il partner principale di The World's 50 Best Restaurants e 50 Best for Recovery, nonché il donatore fondatore del 50 Best Recovery Fund. S.Pellegrino e Acqua Panna sono le acque minerali naturali leader nel mondo della buona tavola. Insieme interpretano lo stile italiano nel mondo come sintesi di eccellenza, piacere e benessere.

Per la registrazione e l'accesso al media , please visitare https://www.theworlds50best.com/mediacentre/media-contacts

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1180297/50_Best_for_Recovery_Logo.jpg

