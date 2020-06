Fase 3: Garosci (Aice), 'bene proposta Savona su sostegno a imprese export'

17 giugno 2020 a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - La proposta del presidente della Consob, Paolo Savona, di rafforzare il capitale di rischio delle imprese esportatrici con garanzia statale è "interessante". Lo afferma Riccardo Garosci, presidente di Aice, l'Associazione italiana del commercio estero che riunisce oltre 800 imprese esportatrici di tutti i settori, contattato dall'Adnkronos. "La proposta del presidente Savona di finanziare il capitale di rischio, con garanzia statale, le 10.800 medie imprese già esportatrici con 1 milione di euro non può che essere considerata con attenzione. Ma sono soprattutto le pmi che necessitano di capitale di rischio in modo diverso dal classico indebitamento", spiega.

Per Garosci si tratta di "un interessante esperimento per coinvolgere investitori, pubblici e privati, che può eventualmente poi stimolare pmi che ancora non esportano a farlo". Secondo il presidente di Aice "una crescita, così aiutata nei nuovi costi, dell'uso della tecnologia e della promozione centralizzata, permetterebbe un migliore approccio soprattutto ai nuovi mercati del Made in Italy: Nord America e Asia Pacifico, che oggi pesano oltre 100 dei 480 miliardi di export realizzati nel 2019".