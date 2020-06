Trasporti: collegamenti Eolie, Regione siciliana diffida Liberty Lines

17 giugno 2020 a

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - "Prendendo in carico le accorate e condivisibili istanze di sindaci e cittadini delle isole Eolie, abbiamo diffidato la Liberty Lines a riattivare subito i collegamenti veloci fra l'arcipelago e la Sicilia, sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio". Lo dice l'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione siciliana, Marco Falcone, spiegando che "già le ordinanze di giugno emanate dal presidente Nello Musumeci, a seguito della fine delle restrizioni dovute al coronavirus, prevedevano la ripresa a pieno regime dei trasporti. Un servizio vitale e irrinunciabile per isole minori, la cui assenza sta causando gravi disagi alla popolazione e alla ripartenza delle attività economiche e turistiche". "Siamo già oltre la metà di giugno - aggiunge l'assessore - e occorre riportare gli aliscafi sui consueti e contrattualizzati livelli di disponibilità e orari, per assicurare alle Eolie un servizio di nuovo puntuale ed efficiente".