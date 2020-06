Caso Regeni: Lega, 'Conte in commissione con favore tenebre, mancanza rispetto per famiglia'

17 giugno 2020 a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Il dramma di Giulio Regeni merita una discussione alla luce del sole, a redazioni aperte e pienamente operative, invece la maggioranza accetta di audire il premier col favore delle tenebre, alle 22 di domani. È una mancanza di rispetto per la famiglia Regeni, per il Parlamento, per l'opinione pubblica. Chiediamo al premier di venire in Parlamento senza assecondare la maggioranza, che non ha una linea comune e che non sa più come nascondere le beghe interne". Così i deputati della Lega in commissione Regeni Giulio Centemero, Paolo Formentini, Roberto Turri e Eugenio Zoffili.