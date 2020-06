Fase3: Conte, 'lavoriamo a dl semplificazioni, spero prossima settimana in Cdm'

17 giugno 2020 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Parlare di modello Cgil, modello Genova mi sembra improvvido in questo momento. Non abbiamo ancora anticipato alle opposizioni la bozza del decreto semplificazioni, i passaggi dovrebbero completarsi questa settimana, quindi spero che quando terminerò qui avremo un testo. La settimana prossima mi piacerebbe già portarlo in Consiglio dei ministri". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Villa Pamphili.