Violenza su donne: Savarino (Db), 'ok ddl in Sicilia segnale importante'

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - "La tutela della donna richiede un lavoro di squadra che metta in rete sia gli assessorati alla Famiglia, alla Pubblica istruzione e alla Sanità, sia le associazioni, gli avvocati e gli ordini di polizia. Purtroppo le donne che subiscono violenza sono ancora troppe, circa il 31 per cento, e il 50 per cento dei femminicidi avvengono per mano dei partner". Lo dice Giusi Savarino, parlamentare di DiventeràBellissima all'Assemblea regionale siciliana, dopo il via libera di Sala d'Ercole al ddl contro la violenza di genere.

"In Sicilia, grazie al lavoro del Governo Musumeci - prosegue -, sono stati sostenuti diversi progetti rivolti alla tutela della donna. Proprio il mese scorso sono stati stanziati con un bando dall'assessorato alla Famiglia 2,5 milioni di euro in favore delle case rifugio e l'assessore alla Salute Razza ha investito sull'implementazione del codice rosa negli ospedali, ma non basta. Dobbiamo lavorare sulla cultura delle nuove generazioni". Per Savarino serve "puntare sull'educazione, anche nelle scuole. Le nuove generazioni devono aver ben chiaro che la donna non è un oggetto, non si possiede. L'approvazione di questo ddl da parte dell'Ars è un segnale importante", conclude.