Coronavirus: Sala, 'spero che guariti diventino donne e uomini migliori'

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - "Io spero che anche coloro che sono stati in terapia intensiva e abbiano toccato con mano il rischio ne escano come donne e uomini più forti". Così il sindaco di Milano, nella registrazione della puntata di Porta a Porta, risponde al conduttore che gli chiede se i malati di Covid usciranno da questa esperienza indeboliti o con la voglia di reagire.

"Sei certamente indebolito nel momento, poi bisogna capire se poi la malattia ti aiuta a liberarti di un po' di te debolezze, di fragilità. In particolare io mi riferisco a chi passa da un problema oncologico, io ho sono stato uno dei primi trapiantati di cellule staminali in Italia e le esperienze dure della vita ti rinforzano. Lo posso dire perché oggi sono qui, a me ha cambiato anche in positivo la vita", conclude Sala che nel suo libro 'Società: per azioni' racconta anche la malattia avuta in passato.